La Floride est un État qui se situe au sud-est des États-Unis. Dans cet État, précisément dans la ville de Kissimmee, un homme âgé de 21 ans a tué sa mère parce qu'il était mécontent de l'éducation que celle-ci lui a donnée. Matthew Sisley, le présumé meurtrier a avoué son forfait à un détective. Ce drame est survenu dans l'après-midi du mardi 29 novembre dernier. De façon préméditée, Matthew Sisley a poignardé sa mère a plusieurs reprise jusqu'à ce qu'elle décède.

Le jeune homme a également poignardé sa soeur par accident. ‹‹ Sisley, lorsqu'il a été retrouvé à une courte distance avec du sang sur les mains, il a avoué avoir poignardé intentionnellement sa mère et accidentellement poignardé sa sœur››, informe la presse américaine. À la question de savoir pour quelle raison ce jeune homme a mis fin à la vie de sa génitrice, il a répondu que celle-ci ne l'a jamais poussé à être un homme. Il n'a pas expliqué au détective ce qu'il met dans cette phrase.

Il a ajouté qu'il ne regrette pas son acte et qu'il le referait si l'opportunité lui est à nouveau donnée. D'après les informations fournies par les autorités, une femme qui n'est plus de ce monde a été retrouvée sur les lieux du drame, au sol du salon. Une seconde femme a été retrouvée avec de graves blessures aux mains. Matthew Sisley s'est retrouvé derrière les barreaux et plus tard ‹‹ inculpé de coups et blessures aggravés avec une arme mortelle ››.