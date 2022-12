Le président français Emmanuel Macron s'est montré franc au cours de sa première journée de visite d’Etat à Washington. En effet, le chef de l’Etat français a fait part de son regret concernant les mesures économiques prises par l’administration Biden pour donner un coup de pouce à l’économie américaine, notamment avec l’Inflation Reduction Act (IRA). Lors d’un discours prononcé face à la communauté française à l’ambassade de France, le locataire de l’Elysée a indiqué que les choix faits par les USA auront des conséquences sur l’occident.

« Je ne veux pas devenir un marché pour les produits américains »

« Les choix faits, dont je partage les objectifs, en particulier l'IRA, sont des choix qui vont fragmenter l'Occident » a-t-il déclaré. Par ailleurs, il a estimé que les subventions accordées dans le cadre de l’IRA sont très agressives pour les sociétés françaises. « Je ne veux pas devenir un marché pour les produits américains parce que j'ai exactement les mêmes produits que vous. J'ai une classe moyenne [qui doit] travailler et des gens qui doivent trouver du boulot. Et la conséquence de l'IRA est que vous allez peut-être régler votre problème, mais que vous allez aggraver le mien. Je suis navré d'être aussi direct » a-t-il ajouté. Pour rappel, les propos d’Emmanuel Macron interviennent plusieurs semaines après que la France ait interdit à ses écoles d’utiliser Microsoft Cloud.

Une question de sécurité nationale

Les autorités françaises se sont montrées formelles concernant l’interdiction d’utilisation d’Office 365 et de Google Drive. La dernière question du député MoDem Philippe Latombe sur ce dossier a permis de mieux expliquer la décision prise pour l’école française. Il s’agirait simplement d’une question de sécurité nationale. Depuis plus d’un an, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a invité les établissements d’enseignement supérieur de recourir à des suites collaboratives proposées par des prestataires exclusivement soumis au droit européen. Le principal critère de choix est que ces structures puissent héberger leurs données au sein de l’Union européenne et ne les transfèrent pas vers les États-Unis.