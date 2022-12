C'est l'histoire très touchante d'un couple qui a vécu son amour et s'est éteint le même jour dans le même hôpital de deux cancers différents. C'est aux Etats-Unis que l'histoire se déroule plus précisément dans le Dakota du Sud. Un homme et sa femme sont malheureusement décédés dans un hôpital laissant leurs progénitures dans le détresse et la tristesse de n'avoir plus de parents en vie auprès d'eux. Plusieurs médias internationaux dont le DailyMail ont rapporté l'histoire qui a touché plus d'un.

Au pays de l'Oncle Sam plus précisément dans le Dakota du Sud, un couple s'est éteint le 23 Décembre dernier. Steve et Wendy Hawkins puisque c'est d'eux qu'il s'agit ont quitté ce monde le même jour, le 23 Décembre dernier dans le même hôpital de Yankton la semaine dernière plus précisément le vendredi. Les proches du couple sont totalement brisés après la disparition de leurs géniteurs. "Cela a été une expérience très tragique", a écrit Trenton Hawkins, l'un des enfants du couple dans un appel GoFundMe pour collecter des fonds pour les frais funéraires. "Ils étaient des parents merveilleux et prenaient très bien soin de [leur] famille", a poursuivi le fils du couple.

De son côté, la sœur du mari décédé a également exprimé sa tristesse à travers un post sur les réseaux sociaux. Steve et Wendy étaient "la définition la plus vraie des âmes sœurs" , confie la sœur du défunt sur le réseau social Facebook. «Pour que leurs enfants les perdent à un si jeune âge. Je ne peux même pas imaginer », a ajouté Kathy Hawkins-LaFollette soeur de Steve Hawkins. Selon les médias qui rapportent l'information, Steve, 58 ans et Wendy 52 ans, souffraient de deux cancers différents sans donner de précisions. Steve luttait contre un cancer depuis cinq ans maintenant tandis que sa femme Wendy souffrait d'un cancer il n'y a pas si longtemps.