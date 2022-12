Les forces de sécurité de l’État de Géorgie ont annoncé ce jeudi 01 décembre avoir arrêté Louise Terry, administrateur scolaire du district scolaire de Murray County. La femme de 43 ans est accusée de graves faits. On lui reproche notamment d'avoir entretenu des relations sexuelles avec un élève et d'avoir fourni de l'alcool à des mineurs. Louise Terry officie au niveau du district scolaire de Murray County depuis 20 ans et ce scandale a provoqué une onde de choc au sein de la communauté scolaire du district.

C'est en novembre dernier, durant la période de la fête d’Halloween, que les autorités policières ont commencé à s'intéresser au profil de l'administrateur scolaire. Le bureau du shérif avait été alerté au sujet d'une fête alcoolisé avec des enfants mineurs. C'est ainsi qu'une enquête fut ouverte le 9 novembre 2022. Les parents ont notamment porté plainte.

Un représentant de l'établissement scolaire dans lequel intervient Louise Terry s'est dit profondément choqué par les accusations visant sa collègue. Il dira à la presse que la sécurité et le bien-être des élèves sont les principaux objectifs du comté de Murray et qu'il est inadmissible que les faits reprochés à Terry puisent se produire.

Le dossier est sur la table du procureur et l'enquête suit son cours pour clarifier la lanterne de toute la population. L'administrateur scolaire est toujours détenu en prison et les chefs d'accusation suivants ont été retenus contre sa personne : détournement de mineur, attouchement d'enfant et fourniture d'alcool à des mineurs lors de la fête d'Halloween.