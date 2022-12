Dans le Wisconsin aux Etats-Unis, un garçon de 10 ans vient d’être inculpé en tant qu’adulte pour homicide au premier degré. L’enfant est accusé d’avoir tiré à bout portant sur sa mère Quiana Mann le 21 novembre passé qui est par la suite décédée de ses blessures. Interrogé à plusieurs reprises, il a donné différentes versions des faits. Lors d'un premier procès le 25 novembre passé, une caution de 50 000$ a été fixée à la famille. Il va prendre part le 07 décembre prochain à un autre procès devant le tribunal.

Au moment de son arrestation, la police a indiqué dans un premier temps que le garçon avait confessé avoir tourné l’arme du crime autour de son doigt et qu’elle avait tiré accidentellement pour tuer sa mère. Après cette confession, le garçon sera relâché à cause de son âge. Mais le lendemain, sa famille s’est dite sérieusement préoccupée en raison de certains de ses comportements qui remettaient son profil psychologique en question. Au vu de toutes leurs préoccupations, ses proches ont déposé plusieurs plaintes qui indiquent dans un premier que le garçon ne regrette pas l’acte qu’il a commis. Pour sa part, sa tante a signalé que le garçon lui aurait indiqué avoir pointé l’arme sur sa mère. Cette affirmation est suivie d’une autre où celle-ci indique que le garçon a fini par s’excuser avant de demander à savoir si son colis Amazon était arrivé. Un colis qu’il a commandé juste après la mort de sa mère en se connectant à son compte.

Jugé comme un adulte

Le garçon sera alors interrogé une seconde fois. Cette fois-ci, il change de version et informe que sa mère l’avait réveillé puis l’avait empêché de prendre un casque de réalité virtuelle sur la boutique en ligne Amazon et que c’est pour cette raison qu’il lui en a voulu. En effet, récemment, il a même été suivi par un thérapeute contacté par sa défunte mère. Le garçon incriminé risque 60 ans de prison pour homicide imprudent au premier degré. Suivant la nature du crime et des motifs, il sera jugé comme un adulte.