Le phénomène des Objets Volants non Identifiés continue d’intéresser la communauté scientifique. En effet, selon une publication qui a été faite par le magazine Science et Avenir, des scientifiques américains ont trouvé une manière de repérer la présence d’éventuels vaisseaux extraterrestres dans l’espace. Selon ces scientifiques qui appartiennent au Applied Physics, certains facteurs permettent d’atteindre cet objectif. Il s’agit par exemple de la taille des vaisseaux. Il faudrait également que les vaisseaux soient rapides et soient à 30 000 km/s.

Le dernier facteur est que ces vaisseaux se trouvent à moins de 326 000 années-lumière de la Terre. « Nous avons déjà la capacité de sonder les 1 011 étoiles de la Voie lactée pour les moteurs de distorsion, et bientôt, la capacité de sonder des milliers d’autres galaxies » a noté dans un communiqué Gianni Martire, président-directeur général d’Applied Physics. Pour un autre scientifique de ce groupe indépendant qui conseille les entreprises et les gouvernements en matière de sciences et de technologies, la méthode qui a été mise sur pied s’applique déjà « à des engins spatiaux à accélération rapide et/ou massive ( RAMAcraft ) éloignés de la Terre ».

L'inquiétude de l'US NAVY

« À l’avenir, nous espérons également généraliser les méthodes à des objets plus petits, plus proches de chez nous », a-t-il poursuivi notamment. Rappelons que le phénomène est particulièrement suivi Congrès américain. Selon des informations rapportées par les médias, Scott Bray, le directeur adjoint du renseignement pour l'US Navy a opiné sur le phénomène devant les élus américains il y a quelques mois. Même s’il n’a pas confirmé la présence de vie extraterrestre, il fait remarquer qu’au cours de ces dernières décennies, la présence des ovnis s’est multipliée.