Le 16 janvier 1977 aux environs de 7 heures du matin, une centaine de mercenaires armés jusqu’aux dents ayant sa tête Bob Denard, auteur de plusieurs coups d’Etat en Afrique, abord d’un avion (vieux DC-7) aux moteurs encore vrombissant se pose sur la piste de l’aéroport international de Cotonou. Ils ont déclenché l’« Opération crevette » contre le pouvoir du Général Mathieu Kérékou, ceci en tentant de lui faire un coup d’Etat. Face à la détermination des Forces armées béninoises avec à sa tête le grand camarade de lutte, le Général Mathieu Kérékou, Bob Denard et ses hommes ont été mis en déroute grâce à l’appui des instructeurs Nord-Coréens.

Dans un appel à la radio, le Général Mathieu Kérékou appelle ses compatriotes à l’action : « Ainsi donc, un groupe de mercenaires à la solde de l’impérialisme international aux abois, a déclenché depuis ce matin à l’aube une agression armée contre le peuple béninois héroïque et sa révolution démocratique et populaire en attaquant la ville de Cotonou. (…) En conséquence, chaque militante et militant de la Révolution béninoise où qu’il se trouve, doit se considérer et se comporter comme un soldat au front, engagé dans un combat sacré pour sauver la patrie en danger ».

La réaction du peuple béninois ne s’est donc pas fait attendre. Les éléments de Bob Denard battent en retraite face à la contre-attaque de l’armée béninoise qui a réussi à faire échec au coup d’Etat de la France grâce à l’appui des instructeurs Nord-Coréens qui ont aussi pris part aux combats à l’aéroport de Cotonou. Les assaillants ont laissé derrière eux une dizaine d’hommes blessés sur le tarmac et décollent en catastrophe. Ce lundi 16 janvier 2023, les Forces de défense et de sécurité, ayant à sa tête le Chef d’Etat-major Général de l’armée béninoise, le Général de Brigade Fructueux Gbaguidi se sont souvenus de cette attaque.

Tôt ce matin de ce lundi 16 janvier 2023, après les honneurs militaires et la revue de troupes, le Chef d’Etat-major Général de l’armée béninoise a déposé une gerbe de fleurs à la « place des Martyrs » de Cotonou devenue la « place de Souvenirs ». Dans sa déclaration, le Général de Brigade Fructueux Gbaguidi a rendu hommage aux héros défenseurs de la patrie qui sont tombés sur le champ de bataille. Pour lui, c’est le moment pour l’armée béninoise, qui leur rappelle, qu’ils doivent par devoir continuer à défendre l’intégrité du territoire national de notre pays.