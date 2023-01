Lors de la cérémonie des Golden Globes qui a eu lieu hier mardi 10 janvier 2023, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a laissé un court message. Le chef de l’État ukrainien a en effet donné un message d’espoir, alors que son pays traverse depuis plusieurs mois une guerre contre la Russie. Lors de son discours introduit par le célèbre acteur américain Sean Penn, le numéro un ukrainien a évoqué les deux guerres mondiales. « La Seconde Guerre mondiale n'était pas encore terminée, mais le vent commençait à tourner, et tout le monde savait qui allait gagner. De nouvelles batailles et de nouvelles larmes s'annonçaient, et c'est là que les Golden Globes ont été créés pour récompenser les meilleurs acteurs de 1943 » a-t-il d’abord déclaré.

« L'Ukraine arrêtera l'agression Russe sur ses terres »

« La Première Guerre mondiale a emporté des millions de vies. La Seconde Guerre mondiale en a emporté des dizaines de millions. Il n'y aura pas de Troisième Guerre mondiale. Ce n'est pas une trilogie. L'Ukraine arrêtera l'agression Russe sur ses terres. Nous y arriverons tous ensemble, dans un monde libre, et j'espère que vous serez avec nous le jour de notre victoire » a conclu Volodymyr Zelensky. Les propos du chef de l’Etat ukrainien interviennent après ceux du patriarche russe Kirill, qui avait critiqué les autorités ukrainiennes. Il avait traité le régime Zelenky d’ennemi du genre humain, entre autre.

« L'ennemi du genre humain a décidé de se moquer de notre terre sainte, de nos fonts baptismaux panrusses et un schisme est apparu qui rappelle beaucoup les schismes du renouveau en Russie après la révolution. Nous savons ce qui s'est passé en Russie. Où est ce schisme du Renouveau maintenant ? Où sont ces idées qui ont été semées parmi les orthodoxes pour les excommunier de l'église ? Tout est parti, il ne reste même pas une trace de cela. Il en sera de même en Ukraine. Il n'y aura aucune de ces schismatiques parce qu'ils exécutent une volonté maléfique et diabolique, détruisant l'orthodoxie dans le pays de Kiev » avait déclaré le chef de l’Église orthodoxe russe.