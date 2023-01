Accusée de vouloir s'approprier les ressources du continent noir, la Russie tente de se défendre. En effet, le pays de Vladimir Poutine accuse l'Occident de vouloir discréditer son aide aux pays africains et nie une prétendue appropriation des ressources du continent, a déclaré la représentante permanente adjointe de la Russie auprès de l'ONU, Anna Evstigneïeva, s'exprimant mardi lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU selon Tass. "Nous rejetons toute fabrication infondée qui tente de discréditer l'aide russe au Mali et à d'autres pays du continent. Certains pays ont de nouveau déclaré aujourd'hui que la Russie pillait les ressources de l'Afrique ou contribuait à la croissance des menaces terroristes là-bas, a déclaré la diplomate russe. Ces pays, qui ont fait de telles déclarations, s'appropriaient des ressources partout dans le monde, en particulier en Afrique".

Rappelons que la Centrafrique et le Mali ont une entente avec les forces russes pour lutter contre les groupes armés. Une décision qui n'a pas plus à la France, et aux occidentaux en général. Avec l'accusation de pillage, la Russie riposte à son tour en accusant les occidentaux de piller les ressources africaines, pointant le cas de la Libye. "À cause de la volonté de piller les ressources de la Libye ces pays n'ont cessé de détruire le pays et de déstabiliser tout le Sahel" a-t-elle accusé. "Les accusations portées contre la Russie ne sont qu'une moquerie du bon sens et de la capacité des États africains à évaluer indépendamment les causes de leurs problèmes, ainsi que de leur droit de choisir souverainement avec qui coopérer."