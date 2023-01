La presse révèle un nouveau détail dans le contrat de Cristiano Ronaldo avec Al-Nassr. Selon l’AFP qui cite une source proche du club, le portugais touchera la somme de 400 millions d’euros. Il explique que le bail de Cristiano est à deux niveaux. L’un sportif concerne le gain de 200 millions d'euros qu’il va percevoir pour son contrat de deux ans et demi. Le second est purement publicitaire. Cristiano aura 200 autres millions supplémentaires en tant qu’ambassadeur de la candidature conjointe de l’Arabie Saoudite avec la Grèce et l'Égypte pour organiser la Coupe du monde en 2030.

L’arrivée de Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite ne cesse de créer de surprise. A chaque jour une nouvelle actualité. C’est un nouveau détail qui fait l’effet d’une bombe ce lundi 09 janvier 2023. Une révélation dans la presse met en lumière de nouveaux éléments dans le contrat de la star planétaire. Cristiano Ronaldo à Al-Nassr, c’est au-delà des 200 millions d’euros annoncés. Il en gagnera le double. En plus du contrat sportif de deux ans et demi pour jouer au club, Ronaldo touchera 200 millions supplémentaires pour promouvoir la future candidature de l’Arabie Saoudite pour la Coupe du monde 2030.

Le royaume s’est joint à l’Egypte et la Grèce pour organiser l’événement planétaire. Selon l’AFP qui cite la source, l’accord a été planifié par le prince héritier Mohammed ben Salmane (MBS) « MBS et (ses frères) Naif, Turki et Rakan, les enfants du roi Salmane, sont tous membres honoraires d'Al-Nassr, depuis l'époque d'avant que leur père ne devienne prince héritier. Ils voulaient donner la suprématie à leur club et le mettre sous les projecteurs. Le meilleur moyen était d'amener le meilleur joueur au monde. Al-Nassr et les autres clubs saoudiens n'ont pas les fonds nécessaires pour un tel contrat. C'est PIF qui a garanti le paiement », a déclaré la source.

A 37 ans, CR7 bat son propre record établi il y a quelques jours. Il gagnera en tout 400 millions d’euros à Riyad, la capitale saoudienne. Il fera ses débuts sous ses nouvelles couleurs en match amical face au PSG le 19 janvier prochain. Une rencontre qui devra attirer une foule du fait du duel entre Cristiano Ronaldo et Messi. Al-Nassr compte neuf titres en championnat d’Arabie Saoudite.