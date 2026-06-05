300 millions en un an : Cristiano Ronaldo hors catégorie, Forbes acte la rupture

Aucun athlète en activité dans l’histoire du sport n’avait gagné 300 millions de dollars en une seule année. Forbes l’a acté le 22 mai 2026 : Cristiano Ronaldo, attaquant d’Al-Nassr et capitaine du Portugal, vient de franchir ce seuil, prenant la tête du classement annuel des sportifs les mieux payés au monde pour la quatrième année consécutive.

L’écart avec le reste du classement n’a jamais été aussi marqué : le deuxième, le boxeur mexicain Canelo Álvarez, affiche 170 millions de dollars, soit 130 millions de moins. Lionel Messi, troisième, totalise 140 millions. Ronaldo est le seul athlète au monde à dépasser le seuil des 200 millions sur une seule année, à égalité avec le record établi par le boxeur américain Floyd Mayweather en 2015.

235 millions de salaire, 65 millions hors terrain

Les revenus du joueur de 41 ans se décomposent en 235 millions de dollars issus de son contrat avec Al-Nassr en Saudi Pro League, et 65 millions provenant de ses partenariats commerciaux — notamment avec Binance, Nike, Herbalife, Lego et Therabody — ainsi que de ses activités d’investissement. Forbes précise que ces chiffres couvrent la période allant du 1er mai 2025 au 1er mai 2026, établis à partir d’entretiens avec des agents, des dirigeants de clubs et des bases de données salariales spécialisées.

Son contrat avec Al-Nassr, club dont le principal actionnaire est le Fonds public d’investissement d’Arabie saoudite, a plus que triplé depuis son arrivée en provenance de Manchester United en décembre 2022, où il percevait alors 75 millions de dollars annuels selon Forbes.

Six premières places, seul Jordan comme référence

Avec six apparitions en tête du classement Forbes, Ronaldo rejoint Michael Jordan au deuxième rang des athlètes les plus souvent classés premiers, derrière Tiger Woods qui a occupé cette position à onze reprises. Le top 10 de l’édition 2026 réunit par ailleurs LeBron James (137,8 millions), Shōhei Ōtani (127,6 millions), Stephen Curry (124,7 millions), Jon Rahm (107 millions), Karim Benzema (104 millions), Kevin Durant (103,8 millions) et Lewis Hamilton (100 millions).

La publication du classement intervient à quelques semaines du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, pour laquelle Ronaldo n’a pas encore confirmé officiellement sa participation avec le Portugal.