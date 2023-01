L'année 2023 a commencé il y a quelques jours avec les tirs d'armes lourdes en Ukraine qui connait depuis plus de dix mois maintenant une guerre qui fait de nombreux morts. Dès le début de l'offensive lancée par la Russie dans le pays, Kiev a pu compter sur le soutien des occidentaux qui lui fournissent son aide tant sur le plan matériel que sur le plan financier. Mais pour le Kremlin, les livraisons d'armes annoncées par l'Occident ne feront que "prolonger la souffrance" du peuple ukrainien. C'est ce qu'il faut retenir de l'intervention du porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov dont les propos ont été rapportés par des médias internationaux dont RTBF.

Ce lundi, la Russie s'est prononcée sur les livraisons occidentales d'armes promises aux autorités de Kiev la semaine dernière. C'est le porte-parole du Kremlin qui a donné sa position ce lundi. A l'en croire, les livraisons d'armes à l'Ukraine que des pays occidentaux ont annoncé la semaine écoulée ne feront que "prolonger les souffrances" des Ukrainiens. Le porte-parole de la présidence russe a poursuivi dans sa déclaration ce lundi 09 Janvier 2023 en affirmant que cela ne "changera pas" l'équilibre des forces.

"L'Europe, l'Otan et les Etats-Unis ont déjà injecté des dizaines de milliards de dollars en Ukraine et dans les livraisons d'armes", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov face à la presse ce lundi 09 Janvier 2023. "Fondamentalement, ces livraisons ne peuvent pas et ne vont pas changer quoi que ce soit (...) Ces livraisons ne peuvent que prolonger les souffrances du peuple ukrainien", a poursuivi ce même lundi le porte-parole de la président russe Dmitri Peskov.