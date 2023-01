Mzee Musa Hasahya est un agriculteur ougandais de 67 ans qui vit dans le village de Lusaka. Ce sexagénaire présente une situation matrimoniale unique en son genre. En effet, Mzee Musa Hasahya a 12 épouses avec lesquelles il a eu 102 enfants et 568 petits-enfants, des chiffres qui donnent le tournis. L'agriculteur a épousé sa première femme en 1971 à l'âge de 16 ans. Le vieil homme a déclaré qu'il a fait autant d'enfants dans le but de perpétrer la lignée de son clan.

Il affirmera que son père qui avait deux épouses n'a eu que deux enfants, ce qui selon lui constituait une menace à l'existence du clan. C'est ainsi qu'il a pris la décision de se reproduire en masse. S'exprimant face à des médias locaux, Mzee Musa Hasahya dira ne pas comprendre comment un homme peut se satisfaire d'une seule femme. "Toutes mes femmes cuisinent de la même manière et vivent ensemble dans la même maison. Il m'est facile de les surveiller et aussi de les empêcher de s'enfuir avec d'autres hommes de ce village." a laissé entendre celui qui a un moment donné, fait fortune dans le commerce du bétail.

C'est grâce aux retombées de son activité qu'il arrivait à subvenir aux besoins de sa très grande famille. Aujourd'hui, face au coût élevé de la vie et à la faillite son affaire, l'homme de 67 ans a pris la décision de ne plus procréer car il n'a plus les moyens de prendre en charge toute la famille.

Face à ses difficultés financières, et vu le nombre de bouches à nourrir, 6 des 12 femmes de l'agriculteur ont décidé de le quitter. "Il avait de l'argent, mais il y a quatre ans, son commerce de bétail s'est effondré et les femmes ont commencé à partir une par une jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que six" a déclaré un des enfant du patriarche. Ce dernier a demandé à ses femmes restantes de recourir aux contraceptifs pour s'assurer qu'elles ne tombent plus enceintes. "Je n'aurai plus d'enfants. J'ai vu la mauvaise situation financière et je prends maintenant la pilule contraceptive" dira une des compagnes de Musa Hasahya.