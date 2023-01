Faridath Naro Assouma, ingénieur énergéticienne et jeune militante engagée du Bloc Républicain a adressé un message de réconfort à l'ex-député Rachidi Gbadamassi, qui n'a pu tirer son épingle du jeu lors des législatives du 8 janvier 2023. « (…) à mon aîné l’He Rachidi Gbadamassi. Cher grand frère, tu as donné le meilleur de toi même et nous en sommes témoin. Tu as pris le taureau par les cornes et tu t’es battu pour le parti jusqu’à la dernière minute. Nous, jeunes de Parakou et du Bénin sommes fiers de ta combativité politique et tu es un exemple de réussite politique pour nous. Reste debout et fort malgré tout afin qu’ensemble, on puisse remettre nos parents dans la barque BR pour 2026. Comme un phénix, tu renaîtras de tes cendres. Quand Dieu nous prive d’un objectif, il nous réserve toujours mieux », a-t-elle écrit sur sa page facebook.

Selon Faridath Naro Assouma, le peuple béninois a besoin de se faire entendre et il importe également qu'on lui fournisse les informations nécessaires pour qu'il puisse comprendre la vraie dynamique du président Patrice Talon. Le Bénin a besoin d'un nouveau courant d'air politique. Elle trouve que d'importantes leçons doivent être tirées des législatives 2023. ‹‹ L'opposition en l'occurrence Les Démocrates nous ont montré l'application du système partisan. Une dépersonnalisation pour une bonne campagne électorale. Les gens ont voté sans connaître les candidats en leur liste ››, peut-on lire dans son message.

La jeune femme politique trouve que cette stratégie devrait faire comprendre aux hommes politiques béninois qu'il importe qu'ils sacrifient parfois leurs intérêts personnels et prioriser les intérêts de leurs partis . ‹‹ Si notre parti gagne alors nous gagnons. Mais attention, car nous pouvons gagner pour nous-même et détruire notre parti››, a conclu la militante dévouée du Bloc Républicain.