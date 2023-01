Le Bénin a été frappé le dimanche 29 janvier 2023 dans la commune de Dassa-Zoumè par un deuil à la suite d’une collision entre un camion et un bus de Baobab Express qui a occasionné des pertes en vies humaines à savoir 22 morts et de nombreux blessés. Au lendemain de ce drame, le ministre de la Santé, le Professeur Benjamin Hounkpatin a rencontré dans la matinée de ce lundi 30 janvier 2023 au Palais des Congrès de Cotonou les parents des victimes. Selon le point fait par le ministre de la Santé au sujet des personnes en vie et transférées dans les hôpitaux pour des soins, ils ont pu recevoir 23 personnes dans des états variables.

Le ministre Benjamin Hounkpatin a fait remarquer que certaines personnes sont dans des états critiques, d’autres moins. Il a précisé qu’en fonction de leur état, on les a réparties dans les services de réanimation, des urgences, dans la salle des grands brûlés ou au centre de traitement de Calavi. La première autorité de la Santé au Bénin a déclaré qu’il a également la confirmation déjà qu’au niveau de la Morgue de Dassa, il y a vingt (20) corps qui ont été récupérés. C’est pourquoi dit-il qu’en dehors de Cotonou des cellules d’accompagnement composées de psychologues, des médecins, des psychiatres sont installées à Dassa-Zoumè, Parakou pour informer les proches des victimes et les accompagner dans ce moment difficile.

Le ministre de la Santé a tenu à préciser aussi que le Président Patrice Talon a instruit pour que l’ensemble de la prise en charge soit effectué sans coût additionnel pour les parents. Selon le Professeur Benjamin Hounkpatin, cela a plusieurs avantages. L’équipe soignante n’a pas à réfléchir avant de prodiguer les soins. Également tous les médicaments, tout ce qu’il faut est mis à disposition sur place et on agit sans tendre aux parents des victimes en vie des ordonnances. « Cela permet d’éviter les retards » a-t-il lâché.