Ce vendredi, le ministre Abdoulaye Bio Tchané a publié un communiqué pour rendre hommage à l'Imam El Hadj Abdoulaye Zoulkaneri, connu sous le nom d'Alpha Kiri-kiri, qui était l'Imam Central de Ahogbohouè à Cotonou et qui est décédé le mardi 24 janvier 2023. Dans son communiqué, le ministre a souligné la perte considérable pour la communauté des ressortissants de la Donga à Cotonou et plus largement pour la communauté islamique du Bénin. Alpha Kiri-kiri était considéré comme un pilier de la communauté en raison de son engagement auprès de la communauté célébrant de nombreuses cérémonies de mariages, de baptêmes et de décès.

Le ministre a également partagé que, personnellement, il perdait également un grand compagnon en la personne d'Alpha Kiri-Kiri qui était un militant très engagé pour la cause ABT depuis l'Alliance d'alors jusqu'au Bloc Républicain (BR) d'aujourd'hui. La cérémonie du 7ème jour de son décès aura lieu à Cotonou le mardi 31 janvier. Le ministre a terminé son communiqué en demandant à Dieu d'accorder le repos éternel à l'âme d'Alpha Kiri-Kiri et de donner à la communauté musulmane du Bénin de nombreux et dignes remplaçants.