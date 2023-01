Le parti Les Démocrates a, lors de la campagne électorale des législatives de 2023, fait des promesses à leurs électeurs notamment concernant le vote d’une loi d’amnistie pour les personnes emprisonnées et celles qui sont en exil. Depuis la proclamation des résultats provisoires par la Commission électorale nationale autonome (Cena) et définitifs par la Cour constitutionnelle, le plus grand parti de l’opposition que dirige Eric Houndété totalise 28 députés alors que les partis politiques de la mouvance présidentielle notamment l’Union progressiste Le Renouveau a 53 sièges et le Bloc Républicain a 28 sièges.

Avec l’Up Le Renouveau et le Bloc Républicain ayant tous deux 81 sièges, le Président Patrice Talon a une majorité confortable à l’Assemblée nationale de la 9ème législature. Avec cette majorité confortable des formations politiques soutenant les actions du Chef de l’Etat, le commun des Béninois se demande comment le parti Les Démocrates va s’y prendre pour voter la loi d’amnistie qu’il a promise au peuple béninois pendant la campagne électorale. Reçu ce dimanche 15 janvier 2023 sur la radio BBC Afrique, le Directeur de campagne du parti Les Démocrates et ancien ministre des affaires étrangères, Saliou Akadiri a laissé entendre que le vote de cette loi d’amnistie est un souhait de tous.

L’ancien ministre des affaires étrangères a précisé que le vote de la loi d’amnistie, c’est l’une des batailles que les 28 députés de son parti vont mener au parlement. Selon lui, il s'agit de faire en sorte que leurs camarades qui sont emprisonnés, qui ont été condamnés de même que ceux qui sont en exil du fait des turbulences politiques que le Bénin a connu en 202,1 retrouvent leur liberté et reviennent au bercail pour la construction de leur pays. Saliou Akadiri a assuré que cette question de loi d’amnistie « ne touche pas seulement le parti les démocrates mais l’ensemble des partis qui se sentent concernés » par cela.

Pour le directeur de campagne du parti Les Démocrates pour les législatives de 2023, il faut que ces personnes emprisonnées ou qui sont en exil puisse être libres de leur mouvement pour apporter leur contribution au développement du pays. A propos de ce vote de loi d’amnistie qui ne sera pas une priorité pour la majorité présidentielle, Saliou Akadiri attend de voir comment les élus du peuple de cette mouvance présidentielle vont se comporter; leur attitude va déterminer la suite des événements à l’Assemblée nationale.