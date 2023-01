Dans le cadre des élections législatives de ce dimanche 08 janvier 2023, quarante (40) observateurs de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) conduits par l’ancien président de la République Bissao-Guinéenne Raimundo Perreira, après avoir rencontré le vendredi 06 janvier 2023 le Président de la Cour constitutionnelle, Razaki Amouda Issifou et le président de la Commission électorale nationale autonome (Cena), Sacca Lafia, ont été, ce samedi 07 janvier 2023, reçu en audience à Porto-Novo par le Médiateur de la République Pascal Essou.

L’objectif de la rencontre est d'échanger avec le Médiateur de la République d’une part sur le rôle de son institution dans la pérennisation de paix pour une bonne organisation des élections législatives de 2023 et d’autre part lui expliquer leur mission d’assistance électorale en cas d’organisation d’élections dans ses États membres. A leur sortie d’audience avec le Médiateur de la République, le représentant résident de la Cedeao au Bénin, Amadou Diongue a déclaré que « le Médiateur de la République est un dispositif important dans l’organisation des élections ».

Pour Amadou Diongue, tout le monde sait que le Médiateur a pour rôle de concilier l’administration et les administrés et que quand il y a de difficultés, « c’est au Médiateur de voir dans quelle mesure les administrations peuvent être prises sans grand défaut ou sans grand problème sur les populations et à plus forte raison en période d’élections ». Il a précisé qu’il a eu à conduire avec le président Pascal Essou des activités pas seulement à Cotonou mais à l’intérieur du pays.

Le représentant résident de la Cedeao au Bénin a rappelé également qu’ils ont fait un excellent travail et l’idée, c’est bien que « les élections se déroulent dans le calme pour la démocratie et le développement du Bénin ». Il a fait savoir que plus de 40 observateurs en plus de l’équipe technique de la Cedeao sont actuellement au Bénin pour observer ces élections législatives de 2023. « Nous sommes là dans une famille puisque le Bénin fait partie de cette famille, c’est tout naturel » a lâché Amadou Diongue.