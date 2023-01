C’est le parti politique qui a le plus grande nombre de ministres, de députés, de préfets, de maires et de hauts cadres de l’administration en activité. Pour les élections législatives du 08 janvier, le parti a tenu son rang de premier. Sauf que par endroit, il y a eu des échecs et des zones de faiblesse. 2 députés sur 9 possibles dans la commune de Cotonou. Très peu d’analystes politiques, même les plus avertis, pourraient parier sur ce score obtenu par l’Union Progressiste le renouveau(UPR) dans les 15è et 16è circonscriptions électorales.

Tant la victoire était si évidente au regard du déploiement de personnels mais aussi de logistiques dans cette ville, vitrine du pays mais aussi fief du président Joseph Djogbénou. Il avait donc en cette qualité bénéficié d’un soutien et d’un appui particulier pour faire un raz-de-marée dans sa circonscription électorale. A Porto-Novo mais aussi à Parakou, la plus grande ville du septentrion, le parti a été aussi devancé de loin par l’opposition. Si ces échecs isolés ont pu mettre en doute la superpuissance de l’UPR, le parti est pourtant sorti de ces élections auréolé de sa couronne de première force politique. Le parti a fait fort dans toutes les régions du Bénin où il a réussi à avoir des députés. Au nord, au centre et au sud, le parti a pu avoir ....Lire la suite dans le journal PDF