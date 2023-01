La CENA a rendu publique il y a quelques minutes les résultats provisoires des législatives au Bénin qui se sont tenues le 8 Janvier prochain. Les responsables de l'institution en charge des élections ont Bénin ont dévoilé par la même occasion la répartition des sièges aux partis retenus pour siéger à l'Assemblée nationale. Trois partis sont concernés dont deux de la mouvance présidentielle et un de l'opposition.

Il s'agit de l'Union Progressiste le Renouveau, le Bloc Républicain et Les Démocrates de l'ancien président béninois Thomas Boni Yayi. Ci- dessous, la liste provisoire des députés qui devraient siéger à l'Assemblée en attendant que la cour constitutionnelle ne donne les résultats définitifs de cette élection. Il faut préciser que le parti UPR s'en sort avec 53 sièges, selon les résultats provisoires, le parti Bloc Républicain arrache 28 sièges et le parti d'opposition Les Démocrates entrent au parti avec 28 sièges toujours selon ces résultats. (Cliquez sur le bouton X pour voir en pleine page)

