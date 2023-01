L'ancien président béninois Thomas Boni Yayi a rendu visite à la famille de Reckya Madougou, ancienne ministre et ancienne candidate recalée du parti Les Démocrates aux élections présidentielles de 2021. Pour rappel, Mme Madougou a été condamnée le samedi 11 décembre 2021 par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), à 20 ans de réclusion criminelle pour « association de malfaiteurs, blanchissement d’argent et financement du terrorisme ».

Dans un communiqué signé d'un proche et publié sur son compte officiel, un membre de la famille Madougou a informé de la visite de l'ancien président Thomas Boni Yayi à la famille Madougou. « C'est Vendredi, jour spécialement destiné à Allah, le Maître du temps, également jour de la Passion du Christ, qu'en toute surprise, la grande maison familiale de Madame Reckya Madougou à Yarakinnin (Parakou) a eu de nouveau l'honneur de la visite de l'ancien Chef d'Etat, SEM Boni Yayi. Ce fut l'occasion pour le président Yayi et les membres de la famille présents d'évoquer le courage et le sacrifice de l'amazone qui ne sont pas vains. Ce courage, elle le tient de ses ancêtres conquérants. »

On apprend par ailleurs que ce n'est pas la première fois que Thomas Boni Yayi rend visite à la famille Madougou.En février 2021, deux semaines seulement avant l'arrestation de Reckya Madougou il s'y était rendu dans le cadre de la prière pour le repos des âmes des défunts de la famille Madougou. La famille dit prier pour la la libération de Reckya Madougou et de son ami Joël Aïvo.