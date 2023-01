Des policiers ont débarqué chez la star de la chanson américaine Britney Spears, appelés à l'aide par des fans. Les faits ont été rapportés par le site américain TMZ. Les fans de Britney Spears ont cru qu'il se passait quelque chose de grave avec la chanteuse après qu'elle ait supprimé son compte Instagram, appelant les policiers chez elle pour voir si elle était en danger. Selon les sources de la police, Britney a supprimé son compte Instagram à un moment donné au cours des 12 dernières heures. Pour une raison quelconque, les fans se sont alarmés, croyant que la suppression du compte signifiait que Britney était en difficulté et ont appelé le Bureau du shérif de Ventura.

Les députés du bureau du shérif sont alors allés chez Britney et ont déterminé qu'il n'y avait aucune raison de croire qu'elle était en danger. Il n'est pas clair s'ils ont parlé directement à Britney ou si quelqu'un d'autre leur a assuré qu'elle allait bien. Cet incident survient moins de deux semaines après que Britney ait été vue dans un restaurant local où les témoins disent qu'elle est devenue "maniaque", frustrant son mari, Sam Asghari. Pour rappel, Britney Spears a connu un grand succès dans les années 90 et 2000. Cependant, au cours des dernières années, elle a également été confrontée à des problèmes de santé mentale et à des controverses liées à sa vie personnelle.

En 2007, elle a subi un épisode public de détresse émotionnelle qui a conduit à un internement en hôpital psychiatrique et à la mise en place d'un tuteur pour gérer ses affaires. Depuis lors, elle a lutté pour regagner la garde de ses enfants et a été soumise à un contrôle judiciaire strict. En janvier 2023, il y a eu des appels à la police pour vérifier son bien-être et elle a supprimé son compte Instagram.