<< 5 bidons d’huile et des condiments emportés >>. Tel est le bilan du forfait des voleurs de Parakou. Ils sont allés dérober les nourritures destinées aux écoliers de l'école primaire publique de Toboukparou dans le 1er arrondissement de Parakou. Ce cambriolage remonte dans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 janvier 2023. Ils ont emporté 5 bidons huile et une quantité non négligeable de maïs.

Selon les explications de la directrice de l'école, Henriette Adékoun, ces hors-la-loi ont réussi leur opération en empruntant la toiture du magasin où étaient stockés les vivres. << Ils sont entrés par la toiture, casser le plafond pour pouvoir descendre. Au niveau des fenêtres, il y avait des grilles qui les ont empêchés de sortir >>, a-t-elle fait savoir aux journalistes de l'Ortb de Parakou. Il faut noter que malgré ce vol, les apprenants continuent de bénéficier des services de la cantine. << C’est ce qui est resté qu’on est en train d’utiliser en attendant que les parents cotisent ce qui a été volé >> a rassuré la directrice de ladite école. Rappelons ces cambrioleurs ne sont pas à leur première opération dans la zone. Avant l'Epp de Toboukparou, l'école de Gounin 1 avait subi le même sort.