Un collège des Evêques du Bénin conduit par Eugène Houndékon, Monseigneur du diocèse d’Abomey et vice-président de la Conférence épiscopale du Bénin (CEB) a célébré le vendredi 06 janvier 2023 dans l’enceinte du Chant d’Oiseau de Cotonou une messe d’action de grâce pour remercier le Seigneur dans le cadre du 25ème anniversaire de la création de l’Institut des artisans de justice et paix, Chant d’Oiseau (IAJP/CO).

Dans son discours d’ouverture de la célébration, le Père Éric Aguénounon, directeur de l’IAJP a d’abord exprimé toute sa satisfaction du fait de la création de cet institut. Pour lui, aujourd’hui, l’Institut des Artisans de Justice et de Paix est « le fer de lance d’une pastorale sociale prodigieuse dans tous les diocèses de notre pays ». Le directeur de l’IAJP/CO a fait remarquer qu’avec une présence active dans l’enseignement catholique il apporte une valeur ajoutée, fondée sur la Doctrine Sociale de l’Eglise. C’est pourquoi selon lui, l’IAJP reste un laboratoire majeur de la recherche de la Paix au Bénin.

A propos du bilan des 25 années de la création de l’IAJP/CO, le Père Eric Aguénounon fait savoir que cette institution intervient dans 193 écoles de notre pays, impactant environ 47.000 jeunes âmes. Il a indiqué que « l’IAJP en 25 ans a été l’instigateur de vingt symposiums, de plusieurs conférences sur le social à raison de sept l’an, d’une kyrielle de publications dans la collection XWEFA et les Editions du Chant d’Oiseau. Et des centaines d’agents pastoraux et acteurs sociaux formés en renforcement de capacité ». Il a tenu à préciser que «ces résultats proviennent du Seigneur », lui qu’ils célèbrent tous les jours dans cette chapelle, Notre Dame du Chant d’Oiseau, le poumon spirituel de cette maison.

L’Evêque de Porto- Novo Aristide Gonsallo a déclaré que la célébration des 25 ans de l’ IAJP veut « marquer le temps qui passe et rappeler les étapes qui ont jalonné l’histoire de l’ institution » . Il a fait savoir que trois défis sont à relever par les membres et responsables de l’IAJP lors du prochain jubilé. Il s’agit : le travail dans la réconciliation à la réconciliation, le témoignage de la justice par la vie et par l’exemple dans son milieu de travail et la promotion continue de la paix. Selon l’Evêque de Porto-Novo, ces trois leçons ne pourront être sues que si nous sommes attentifs et assidus à la lecture et à la méditation quotidienne de la Parole de Dieu et que ces trois défis ne seront relevés que si nous présentons régulièrement les sacrements notamment l’eucharistie et la réconciliation. Il faut signaler qu’une soirée culturelle a organisé le jeudi 05 janvier 2023, ceci dans le cadre de la célébration des 25 ans de création de l’IAJP.