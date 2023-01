Par un décret en date du 02 novembre 2022, le chef de l'Etat Patrice Talon a procédé à la nomination des membres du Comité d'appui au développement de l'industrie cinématographique du Bénin. Ce comité est composé de cinq membres à savoir: la directrice générale de l'Agence de Développement de Sèmè-City, le conseiller technique aux arts du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. Cornelia Glèlè, Aurielle Tchetchenigbo ainsi que Tony Coco-Viloin siègent également en qualité de personnes ressources au sein de ce comité.

Crée par le gouvernement du président Patrice Talon, le Comité d'appui au développement de l'industrie cinématographique du Bénin a pour mission « de proposer, analyser, accompagner et/ou apprécier les projets et actions permettant l'émergence d'une industrie cinématographique dynamique au Bénin ››. Ainsi, il est chargé de contribuer à la mise en place d'un cadre incitatif pour le développement de l'industrie cinématographique ; d'apporter un appui-conseil pour le développement, la production et la distribution de films qui contribuent positivement à la promotion d'une image culturelle et artistique attrayante du Bénin ; de faire des recommandations pour assurer l'efficacité et la transparence des procédures en place ou à mettre en place, y compris l'évaluation, la sélection et le financement des projets cinématographiques , selon l'article 2 du décret signé par le président de la République Patrice Talon, le ministre d'Etat, ministre de l'Economie et des Finances Romuald Wadagni et le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts Babalola Jean-Michel Abimbola.

Selon l'article 4 du décret N°2022-607 du 02 novembre 2022 portant création, attributions et composition du Comité d'appui au développement de l'industrie cinématographique, « le directeur général de l'Agence de Développement de Sèmè-City et le Conseiller technique aux arts du Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts sont respectivement désignés coordonnateur et rapporteur » dudit Comité. Lequel comité est autorisé à faire appel à des experts du secteur, à des prestataires, à des partenaires techniques et financiers.