Cristiano Ronaldo est devenu le footballeur le mieux payé de la planète selon un nouveau classement Forbes mis à jour en janvier 2023. La star portugaise devance Kylian Mbappé après la signature de son contrat XXL avec Al-Nassr en Arabie Saoudite jusqu’en juin 2026. Le nouveau chouchou du public saoudien sera payé à 200 millions de dollars l'an devant l'attaquant français avec environ 128 millions de dollars au PSG.

Cristiano Ronaldo est top du classement Forbes depuis ce mois de janvier. À 37 ans, le quintuple ballon d'or bat un nouveau record. Il est placé en tête du classement des footballeurs les mieux payés de la planète pour la saison 2022 – 2023. Cristiano qui va désormais gagner 200 millions de dollars par an à Al-Nassr en Arabie Saoudite passe largement devant Kylian Mbappé. Ce dernier était le mieux payé en été dernier lorsqu'il prolongeait son contrat au PSG pour 128 millions de dollars de gain. Le quintuple Ballon d’Or aura un salaire total de 140 millions de dollars par an et 60 millions de dollars de revenus extra sportifs. Le classement est actualisé après que la star portugaise ait signé un contrat juteux avec le club saoudien le 30 décembre 2022.

Dans le TOP 10 du classement de Forbes le néo-champion du monde Lionel Messi vient en troisième position avec 120 million de dollars de revenus par an devant l'égyptien Mohamed Salah du Liverpool FC qui totalise des revenus estimés à 53 millions de dollars. Le brésilien Neymar Jr. suit avec 87 millions. Il faut noter le PSG est le club le plus représenté de ce classement avec 3 joueurs devant Manchester City représenté par Erling Haaland (6è, 39 millions de dollars) et Kevin de Bruyne (10è, 29 millions de dollars). Al-Nassr d'Arabie Saoudite et Vissel Kobe du Japon avec Andrés Iniesta sont les deux clubs non européens ayant de joueurs dans ce classement.

TOP 10 des footballeurs les mieux payés du monde en 2023-

1-Cristiano Ronaldo (Al-Nassr, Portugal) 200 millions de dollars

2- Kylian Mbappé (PSG, France) 128 millions de dollars

3- Lionel Messi (PSG , Argentine) 120 millions de dollars

4- Neymar Jr. (PSG, Brésil) 85 millions de dollars

5- Mohamed Salah (Liverpool FC, Egypte) 53 millions de dollars

6- Erling Haaland (Manchester City, Norvège) 39 millions de dollars

7- Robert Lewandowski (FC Barcelone, Pologne) 35 millions de dollars

8- Eden Hazard (Real Madrid Belgique) 31 millions de dollars

9- Andrés Iniesta (Vissel Kobe, Espagne) 30 millions de dollars

10- Kevin de Bruyne (Manchester City, Belgique) 29 millions de dollars