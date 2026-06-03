Mbappé en pleine forme : Deschamps rassure sur la condition physique de son capitaine

La sélection française a entamé sa préparation pour la prochaine Coupe du monde avec un point d’attention particulier autour de Kylian Mbappé, capitaine des Bleus et élément central du dispositif offensif. À Nantes, à l’occasion d’une conférence de presse tenue en amont du match amical face à la Côte d’Ivoire prévu au stade de la Beaujoire, Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France, a livré plusieurs éléments sur l’état physique et mental de son attaquant.

Face aux médias, le technicien français a voulu dissiper les interrogations entourant la condition de son capitaine, en évoquant un joueur pleinement intégré au groupe et engagé dans la préparation. Le sélectionneur a notamment affirmé : « Il est en pleine forme. Voilà. Physiquement, psychologiquement… J’échange avec lui. Il a parlé avec les joueurs, c’est le capitaine. » Une déclaration qui intervient dans un contexte où l’attaquant est attendu comme l’un des piliers du projet offensif tricolore.

Un rôle offensif construit autour de sa mobilité

Sur le terrain, Kylian Mbappé occupe une fonction qui dépasse celle d’un simple finisseur. L’animation offensive de l’équipe de France repose largement sur sa capacité à attaquer les espaces et à accélérer les transitions. Positionné selon les matchs sur le côté gauche ou dans une position plus axiale, il bénéficie d’une liberté de mouvement qui lui permet d’initier ou de conclure les actions.

Ce schéma repose sur des phases rapides de projection, où le ballon est rapidement orienté vers l’avant après récupération. Dans ce cadre, Mbappé sert de point d’appui principal pour les attaques directes, avec une recherche constante de profondeur. Son influence se manifeste également dans la fixation des défenses adverses, libérant des espaces pour les autres joueurs offensifs.

Un leadership renforcé en sélection

Capitaine de l’équipe de France, Mbappé endosse également un rôle d’encadrement au sein du groupe. Didier Deschamps souligne son expérience internationale, évoquant une troisième participation à une phase finale de coupe du monde, un élément présenté comme un atout dans la gestion des temps forts de la compétition.

Au-delà de son impact sportif, son rôle s’étend à la communication sur le terrain et à l’organisation des phases offensives. Le sélectionneur insiste sur son implication dans les échanges avec les autres joueurs, dans un contexte où la sélection cherche à stabiliser ses automatismes avant les échéances à venir. La rencontre amicale face à la Côte d’Ivoire à la Beaujoire doit servir de premier test pour évaluer ces ajustements collectifs.