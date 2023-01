A l'aéroport international John Kennedy à New-York, un Français de 24 ans du nom d’Aurélien Michel a été mis aux arrêts. Il est reproché à ce développeur d’avoir escroqué des acheteurs d'une collection de NFT. La somme incriminée est évaluée à 2,9 millions de dollars. Le mis en cause est accusé d’avoir manipulé ses victimes. Le jeune de 24 ans qui a élu domicile aux Emirats arabes unis faisait l’objet d’une surveillance particulière par la justice américaine. Il aurait promis à ses victimes beaucoup d’avantages afin de les inciter à investir dans son projet.

Une fois que le mis en cause a vendu à tous les NFT, il aurait « cessé toute communication » et a gardé pour lui l’argent. A en croire les confidences qui ont été faites par Ivan J. Arvelo, agent spécial chargé des enquêtes de sécurité intérieure à New York, il aurait trompé les acheteurs sur toute la ligne. « Les acheteurs de la collection de NFT Mutant Ape Planet pensaient investir dans un nouveau NFT à la mode, mais ils ont été trompés et n'ont reçu aucun des avantages promis », a-t-il martelé.

Il accuse sa communauté

Il indique également que, les cryptomonnaies des acheteurs ont été détournées « du projet NFT Mutant Ape Planet vers des portefeuilles de crypto-monnaie contrôlés par Aurélien Michel ». Notons que le mis en cause s’était également prononcé sur le sujet mais avait accusé sa communauté NFT d’être à l’origine du problème. « Nous n'avons jamais eu l'intention de rabattre le tapis, mais la communauté est devenue beaucoup trop toxique », avait-il déploré.