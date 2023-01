Gravement malade depuis quelques jours, le Pape émérite Benoit XVI a tiré, au petit matin du samedi 31 décembre 2022, sa révérence à l’âge de 95 ans. Quelques heures à l’annonce de la triste nouvelle qui a frappé l’Eglise catholique, les personnalités de ce monde ont adressé au Pape François et à tous les fidèles catholiques des messages de compassion. C’est le cas également du Président de la République du Bénin, Patrice Talon qui n’est pas resté indifférent et insensible à cette triste nouvelle dans laquelle est plongée depuis ce matin du samedi 31 décembre 2022 les fidèles catholiques du Bénin et du monde entier ainsi que la Conférence Episcopale du Bénin (CEB).

« L'église catholique pleure le rappel à Dieu du Pape émérite Benoît XVI. En cette circonstance de séparation douloureuse, je voudrais lui exprimer ma compassion et celle de tout le peuple béninois. Je me joins aux prières de toute la communauté chrétienne éplorée, pour le repos de son âme » a écrit ce samedi 31 décembre 2022 le Chef de l’Etat béninois sur sa page Facebook. Il faut rappeler que le Pape émérite Benoit XVI de son vrai nom Joseph Ratzinger avait renoncé à son poste en 2013 pour des raisons de santé, après huit (08) années de pontificat. Signalons aussi que le Pape Benoit XVI était venu au Bénin du 18 au 20 novembre 2011. Une visite apostolique qui s'inscrivait dans le cadre des 150 ans d'évangélisation du Bénin et de la remise de l'exhortation apostolique post-synodale Africae Munus .