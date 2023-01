Le conflit en Ukraine continue de faire rage. Les occidentaux ont annoncé l'envoi de nouveaux chars à Kiev afin de contrer l’offensive russe. De son côté, le Kremlin initie des rencontres dans le but de se trouver de nouveaux partenaires. Dans le même temps, le haut commandement russe a indiqué son intention de déployer sur le terrain des chars de dernière génération pour acculer l'armée ukrainienne. Tout montre que la guerre russo-ukrainienne s'apprête à basculer dans une nouvelle phase.

Face aux pertes sur le terrain, le président Vladimir Poutine avait indiqué une grande mobilisation partielle afin de recruter des hommes et des femmes qui seront déployés sur le théâtre des opérations. Bien que de nombreuses personnes aient répondu favorablement à la mobilisation partielle, il faut savoir que la démarche de Poutine fut très impopulaire auprès d'une grande partie de la population russe.

Ils sont nombreux ces citoyens russes à ne pas vouloir entendre parler de guerre. Face à cette situation, ils sont nombreux ceux qui ont préféré fuir la mère patrie. Cinq citoyens russes sont bloqués depuis 3 mois maintenant dans un aéroport sud-coréen après avoir fui la mobilisation du président Poutine. Ces Russes n'ont pas eu d'autorisation pour pénétrer sur le territoire sud-coréen.

Depuis le mois d'octobre, ils sont donc contraints de squatter l'aéroport international d'Incheon. L'avocat des cinq hommes a affirmé que la justice sud-coréenne leur a refusé le statut de réfugié, car ils ont fui une mobilisation dans leur pays. Cette situation est inacceptable selon l'avocat. Les citoyens russes ont fait appel de la décision et ils espèrent avoir une suite favorable. En attendant, ils continuent d'habiter à l'aéroport avec un repas par jour et le strict minimum en termes de soins. "Ils peuvent prendre une douche et laver leurs vêtements à la main, mais ont un accès limité aux soins médicaux et aucun soutien pour leur santé mentale, qui est importante compte tenue de leur situation précaire" affirme l'avocat des ressortissants russes