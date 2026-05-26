Russie : pourquoi Poutine fait fermer l'espace aérien de Moscou aux petits avions ?

La Russie s’apprête à interdire l’ensemble des vols d’aviation légère au-dessus de la région de Moscou à partir de début juin 2026. L’Association russe des propriétaires et pilotes d’aéronefs (RAOPA) a annoncé la mesure le 25 mai, précisant qu’un NOTAM — avis officiel aux navigants — devrait être publié prochainement par les autorités de l’aviation civile.

La restriction concernera tous les aéronefs civils non commerciaux évoluant entre 0 et 5 100 mètres d’altitude. Elle couvrira un vaste périmètre allant de la frontière biélorusse à l’ouest jusqu’aux espaces aériens de Saint-Pétersbourgau nord et d’Ekaterinbourg au nord-est, englobant également les régions de Samara à l’est et au sud-est. Les vols commerciaux réguliers et charter, les évacuations médicales, les opérations gouvernementales et la surveillance d’infrastructures restent autorisés.

Un ciel devenu ingérable sous la pression des drones

La justification avancée tient à la multiplication des attaques de drones ukrainiens sur Moscou et ses environs, qui ont rendu la gestion de l’espace aérien de plus en plus périlleuse pour la défense antiaérienne russe. Des représentants du secteur aéronautique russe font état d’un incident survenu en mars 2026 près de Kolomna, dans lequel des systèmes de défense antiaérienne auraient abattu par erreur un aéronef civil léger lors d’une opération anti-drones. Aucun résultat d’enquête officielle n’a été rendu public à ce stade.

Les perturbations se sont multipliées ces derniers mois. En mai 2026, les aéroports de Vnoukovo, Domodedovo et Joukovski ont subi des fermetures temporaires répétées lors d’alertes aux drones, provoquant le retard ou l’annulation de plus de 450 vols en l’espace de quelques jours, selon l’agence russe de l’aviation civile Rosaviatsia.

Un durcissement progressif depuis le début du conflit

Les restrictions sur l’espace aérien moscovite s’accumulent depuis l’invasion de l’Ukraine en février 2022. Dès mai 2023, le maire de Moscou Sergueï Sobianine avait interdit tous les décollages de drones privés à l’intérieur du périphérique (MKAD). La fermeture annoncée constitue une étape supplémentaire, étendue cette fois à l’ensemble de l’aviation légère et à une zone géographique sans précédent depuis le début du conflit.

La publication du NOTAM officiel, attendue dans les prochains jours, précisera les modalités exactes d’application et la durée des restrictions, que la RAOPA décrit comme maintenues jusqu’à la fin de la guerre.