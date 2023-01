L'impact de l'effet d'un bon sommeil sur la santé n'est plus à prouver. Dormir suffisamment bien améliore le bien-être et les spécialistes recommandent entre 7h et 8h de sommeil par jour pour garder l'organisme dans un état optimal. L'université de Chine du Sud, à Hengyang a publié une étude qui montre que le risque d'hypertension artérielle est fortement réduit chez les hommes qui dorment à partir de 23h.

Pour les femmes, l'heure idéale de sommeil pour limiter les risques d'hypertension artérielle est minuit. L'étude a porté sur un échantillon de 14.536 adultes tout âge confondus. Les résultats ont montré que les hommes qui se couchent habituellement à 23 heures ont 32 % moins de risques de souffrir d'hypertension que les autres qui se couchent plus tôt ou plus tard. "Le risque d'hypertension artérielle diminue progressivement avec le retardement de l'heure du coucher." peut-on lire dans le communiqué de l'équipe qui a mené l'étude.

Le rapport indique aussi que se coucher plus tôt ou plus tard augmentait le risque de souffrir d'une pression artérielle élevée car cela pouvait signifier que les gens dormaient trop ou pas assez. Le tabagisme, l'obésité, un mode de vie sédentaire peuvent augmenter les risques d'hypertension artérielle. Cependant, les habitudes de sommeil irrégulières sont également un facteur de risque.

Pour les hommes, 23h est l'heure idéale d'endormissement. Se coucher à d'autres heures peut dérégler l'horloge biologique avec comme conséquence une augmentation de la pression artérielle.Cela peut également refléter des niveaux élevés de stress mental qui peuvent également augmenter le risque pour le cœur.