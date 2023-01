Une délégation gouvernementale composée du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique Alassane Seidou, de son homologue des infrastructures et des transports Hervé Hehomey et des cadres techniques à divers niveaux s'est rendue dans la commune de Dassa dans la matinée de ce lundi 30 janvier. Cette mission a été effectuée dans l’objectif de faire le constat de l’ampleur des dégâts du drame du dimanche dernier, faire le point de la gestion des secours et voir les suites à donner.

Le gouvernement béninois a pris ‹‹ des mesures fortes allant de la refonte de la relecture du code de la route au renforcement des contrôles d’excès de vitesse sur les axes routiers et les corridors, en passant par la réorganisation du métier des transporteurs ››, d'après la délégation gouvernementale. Ces mesures ont été prises suite au drame du dimanche 29 janvier 2023 qui a coûté la vie à plus de 20 personnes et qui a fait de nombreux blessés graves. Après les constats d’usage, les ministres Alassane Seidou et Hervé Hehomey ont échangé avec les responsables de la Police Républicaine et ceux du Groupement national des sapeurs-pompiers.

Ils rassurent que le gouvernement met les bouchées doubles pour assurer une bonne prise en charge des rescapés de l’accident. Ils n'ont pas manqué de présenter les condoléances du gouvernement aux familles éplorées et à toute la nation béninoise. La délégation s'est également rendue à la morgue de l’hôpital de zone de Dassa Zoumé où les dépouilles des personnes décédées lors de l’accident ont été déposées. La mission s’est achevée par un tour à l’hôtel de ville de Dassa où les deux ministres ont rencontré le maire Nicaise Fagnon.