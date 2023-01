On peut être l'homme le plus riche du monde, mais ne pas dormir tout le temps sur ses deux oreilles. Elon Musk connaît actuellement une période délicate et une plainte en justice contre sa personne en août dernier n'arrange pas les choses. Il est reproché au propriétaire de SpaceX d'avoir fait un tweet trompeur qui a induit de nombreux investisseurs en erreur. À l'époque, Elon Musk avait affirmé sur Twitter qu'il disposait des fonds nécessaires pour sortir le groupe Tesla de la bourse.

Des investisseurs qui ont tenu compte des déclarations du milliardaire ont alors parier sur une baisse du cours de l'action Tesla. Mal leur en a pris puisqu'ils ont perdu de gros montants à cause du simple tweet de l'homme le plus riche du monde. Elon Musk est une personnalité qui fait beaucoup parler de lui dans l'actualité, ce qui impact régulièrement la stabilité de sa fortune personnelle.

D'après les chiffres du Bloomberg Billionaires Index, le boss de Tesla a a perdu plus de 200 milliards de dollars, soit la plus grosse perte de l’histoire. D'autres sources concordantes ont indiqué que la capitalisation boursière de Tesla est en chute libre depuis quelque temps maintenant.

L'entreprise a connu une baisse de 900 milliards de dollars, une baisse de performance qui l'a éjecté du top 10 des entreprises les plus cotées en bourse. Elon Musk a-t-il établi une stratégie pour rebondir suite à ses déboires en bourse ? Pour le moment, les spécialistes en économie ne veulent pas trop s'aventurer sur des spéculations.