Malgré la polémique, les entrées s'accumulent pour le film Tirailleurs avec Omar Sy comme acteur principal. Pour Omar Sy c'est une bonne nouvelle. Il faut dire que la polémique qui a entouré le film a par ailleurs fait de l'ombre au message véhiculé par ce film: l'ingratitude des autorités françaises envers les tirailleurs sénégalais (en réalité africains) qui ont combattu aux côtés de la France, contre les nazis. Des dizaines parmi eux ont été ensuite assassinés à Thiaroye dans l'indifférence par les soldats français.

«MERCI. Immense GRATITUDE à celles & ceux qui sont allés voir TIRAILLEURS hier. La preuve qu’ensemble nous pouvons avec nos mémoires multiples raconter l’histoire commune. Vous me rendez encore + fier d’avoir porté ce film jusqu’à vous. Vous êtes ma force et ma France.» dira l'acteur français sur la toile en annonçant plus de 55000 places vendues. Pour rappel, l'acteur a été vivement critiqué après ses propos pourtant juste sur l'Afrique et l'Ukraine. Lire Propos d’Omar SY sur l’Ukraine: pourquoi l’acteur a raison !