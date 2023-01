Depuis quelques jours, les propos de l'acteur français Omar SY font la une de la presse. L'extrême droite et la droite, et même le pouvoir en place s'étant saisis du «dossier» pour critiquer l'acteur qualifié tantôt d'exilé fiscal, ou encore d'ingrat envers la France. Mais en réalité, que retenir des propos d'Omar SY, et quel est le réel impact de cette polémique sur l'actualité cinématographique de celui-ci. Et pour cause, l'acteur fait actuellement la promotion d'un film dont la sensibilité sur l'attitude des autorités françaises envers l'Afrique n'est plus à prouver.

«Quand c’est en Afrique vous êtes moins atteints ?» a déclaré Omar Sy. Une phrase qui semble avoir énervé certains politiciens français qui s'offusquent de cette déclaration qui est pourtant évidente. Heureusement qu'une partie de la presse (à l'instar de Libération) ou de certains politiciens (comme Clémentine Autain qui a déclaré: «Saine et juste colère. Merci») ne sont pas du même avis. Tenez par exemple, l'aide occidentale apportée à l'Ukraine est de l'ordre de plusieurs dizaines de milliards. 40 milliards selon un décompte du mois d'Août 2022. Les 5 pays du G5 Sahel en Afrique ont quant à eux demandé une aide de 423 millions d'euros depuis 2021... Un financement jusque-là pas débloqué entièrement... Et on parle de la sécurité directe de 5 pays et indirecte de près d'une dizaine de pays. Donc, désolé de le constater, mais Omar Sy a bel et bien raison. Sur le plan médiatique même constat: les guerres en Afrique sont traitées avec mépris comparées aux guerres ailleurs notamment en Ukraine. Le cas du Mali est par exemple présenté comme une guerre civile, tout en occultant complètement le fait que la France est responsable de la situation avec la diffusion des armes suite à la destruction de la Libye après la mort de Kadhafi... Cherchez l'erreur !

En France d'autres responsables politiques parlent de la proximité de la France avec l'Ukraine en terme de culture et de civilisation. Sans nier cet argument, nous rappelons la proximité de la France avec l'Afrique en terme d'intérêts stratégiques. Un exemple parmi tant d'autre: l'intérêt particulier de la France pour l'uranium du Niger n'a aucun équivalent en Ukraine. Au Niger l'Uranium permet à la France de garder son indépendance énergétique. Sans cet uranium, la guerre en Ukraine aurait un impact dévastateur sur l'économie française. Et jusque-là nous ne parlons toujours pas d'autres ressources telles que le pétrole, ou encore la télécommunication, domaine dans lequel, Orange réalise de gros bénéfices en Afrique.

Rappelons que le film parle également du massacre de Thiaroye, cette tragédie orchestrée par le pouvoir français de l'époque qui refusait de payer le solde des tirailleurs venus combattre (de force) pour la libération de la France. Certains politiciens s'offusquent et parlent de la mort des soldats français pour l'Afrique, tout en occultant les milliers d'africains qui ont perdu la vie pour la libération de la France. Il ne s'agit bien évidemment pas de comparer les douleurs, mais de rappeler à tout un chacun que les faits historiques sont là et parlent d'eux-mêmes. Omar Sy mérite le respect, malgré le déchaînement de haine et de racisme d'une certaine classe politique française.