La justice suédoise a jugé deux frères dans une affaire d’espionnage en faveur de la Russie. Il s’agit de Peyman Kia, un ancien agent des renseignements suédois âgé de 42 ans, et son frère cadet Payam Kia âgé de 35 ans, qui ont été condamnés, ce jeudi 19 janvier 2023, à des peines différentes dans cette affaire. Le frère aîné a été condamné à la prison à perpétuité pour « espionnage aggravé » au profit de la Russie, pendant environ une dizaine d’années. Son petit frère, quant à lui, a été condamné à neuf ans et dix mois de prison ferme pour le même motif. L’information a été rendue publique dans un communiqué par un tribunal de Stockholm.

Il est accusé d’avoir collecté des informations sensibles

« Les frères, de façon conjointe et concertée, sans autorisation et dans le but de servir la Russie et le GRU (renseignement militaire russe), ont acquis, transmis et divulgué des informations dont la divulgation à une puissance étrangère peut porter atteinte à la sécurité de la Suède » a indiqué le tribunal. Notons que Peyman Kia est accusé d’accusé d’avoir collecté des informations sensibles, que son petit frère a par la suite transmis au service de renseignement russe, entre 2011 et 2021. Pendant ce temps, le frère aîné travaillait dans plusieurs institutions suédoises, notamment le renseignement militaire.

D’après le juge Måns Wigén, Peyman Kia a « commis un acte d'espionnage qui entre dans la plus grave des catégories (...) impliquant des sujets de très haute importance ». Par ailleurs, le renseignement suédois l’accuse de s’être approprié de près de 90 documents secrets. Notons que ces condamnations interviennent plusieurs jours après que la Suède a averti que la Russie représente une menace sérieuse pour sa sécurité. Cet avertissement avait été lancé par le service de sécurité suédois, le mardi 10 janvier dernier. « On peut s'attendre à ce que les activités de renseignement russe et autres activités menaçant la sécurité de la Suède augmentent » avait-il indiqué, avant d’ajouter que « les développements dans le monde extérieur constituent une menace constitutionnelle plus large ».