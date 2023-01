Depuis plus de dix mois maintenant, la Russie essuie de nombreuses critiques en Occident. Pour cause, le pays dirigé par Vladimir Poutine a lancé en Février dernier, une offensive en Ukraine. Dès le début, la plupart des pays occidentaux ont apporté leur soutien au pays de Zelensky et condamné l'action militaire de Poutine. Poutine a su compter sur le soutien d'alliés de longue date qui il ne faut le dire ne se sont pas impliqué directement dans le conflit. Pendant que la Russie a mené des exercices militaires conjoints avec la Biélorussie et la Chine, l'Arménie, ne semble pas très emballée par l'idée en tout cas pour l'année 2023.

L'Arménie ne semble pas intéressée de mener des exercices militaires avec la Russie de Vladimir Poutine dans le cadre des exercices de l'alliance dénommée OTSC qui est conduite par les autorités de Moscou. C'est ce qu'a laissé entendre un haut responsable arménien au cours d'une conférence de presse. «L'Arménie ne considère pas opportun de mener des exercices de l'Organisation du traité de sécurité collective (OTSC) cette année (...) Ces exercices n'auront pas lieu», a déclaré le premier ministre Nikol Pachinian. Il faut rappeler que ces derniers mois, l'Arménie n'apprécie pas la position de la Russie dans le dossier du Karabakh. L'Arménie reproche à la Russie son silence sur les "provocations" de l'Azerbaïdjan.