L’ancien président de la République du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo, acteur de l’instauration de la célébration de la journée nationale de la religion traditionnelle célébrée ce mardi 10 janvier 2023, a souhaité une bonne fête à la communauté Vaudou du Bénin et du monde entier. Pour l’ancien chef d’Etat béninois, l'objectif de l'instauration de cette journée est de sortir nos religions endogènes de leur statut de religions de rechange dont on a recours en cas de grandes difficultés. Il n’a pas manqué d’avoir une pieuse pensée à ses défunts collaborateurs du gouvernement de la transition tels que Marius Franscico, Aurélien Houessou, Mama Adamou Ndiaye.

Communiqué

En ce jour du 10 janvier 2023, je tiens à souhaiter à toute la communauté des religions traditionnelles, mes meilleurs vœux de bonheur et de prospérité. Cette journée est d'une grande importance pour notre combat pour la Renaissance Africaine. Les travaux de Cheick Anta Diop ont prouvé à suffisance que l'Afrique abrite la plus ancienne civilisation de la planète. Il n'est un secret pour personne que nos cultes endogènes, malgré l'apparent mépris dont ils font l'objet de la part des religions révélées qui ont envahi notre continent depuis des siècles, continuent d'être un refuge spirituel incontournable pour les Africains.

L'objectif de l'instauration de cette journée est de sortir nos religions endogènes de leur statut de religions de rechange dont on a recours en cas de grandes difficultés. Elles font partie intégrante de notre culture, de notre mode de pensée, de notre identité. Elle a résisté à toutes les tragédies que l'Afrique au sud du Sahara a connues depuis la traite négrière jusqu'au néocolonialisme en passant par le colonialisme, les guerres, les famines et la domination étrangère sous toutes ses formes. Nous gardons espoir que cette journée pourra un jour être étendue à l'international à l'instar des autres célébrations religieuses.

En ce jour mémorable, je ne saurais oublier mes compagnons de départ dans cette aventure de Renaissance de notre continent en l'occurrence la plupart de mes collaborateurs du gouvernement après la Conférence Nationale de février 1990 notamment au sein du Gouvernement de Transition puis au Premier Gouvernement de l'ère du renouveau Démocratique. Mes pensées vont en effet à Marius Franscico, Aurelien Houessou, Mama Adamou Ndiaye et à tous les autres dont l'engagement dans ce renouveau n'ont jamais fait défaut. Comment pourrais-je passer sous silence ma compagne de vie, la Présidente Rosine VIEYRA SOGLO qui a rejoint nos ancêtres depuis le 25 juillet 2021. Cette célébration est aussi pour elle.

À toutes les Béninoises et à tous les Béninois, je souhaite une bonne fête des religions traditionnelles. Soyons en paix en cette période très sensible pour la vie de notre pays.

Vive nos cultes traditionnels

Hommages à nos ancêtres

Vive le Bénin.

Je vous remercie.

Nicéphore Dieudonné SOGLO

Ancien Président de la République

Ancien Maire de la ville de Cotonou

Vice-Président du Forum des Anciens Chefs d’Etat et de Gouvernement d’Afrique,

Créé en 2006 à Maputo sous le haut patronage de Nelson MANDELA