La célébration de la fête culturelle et traditionnelle Gbangbéouré s'effectue chaque année à Djougou, la cité des Yowa. Dans ce cadre les princes et princesses de la dynastie DJARRA de Djougou se doivent de sacrifier à la tradition par l'observance rigoureuse des 3 principales étapes qui constituent le socle de cette manifestation culturelle. La première est la retraite mythique de trois mois du notable Gbangbéouré Djarra. La deuxième étape est celle du nettoyage du site du tunnel sacré de la mort.

Situé en plein cœur du palais royal de Tôzéou ( kilir), le tunnel sacré de la mort est un canal long de plus de 10 kilomètres liant le royaume Djarra de Djougou à son voisin Taneka. Il a été creusé par les guerriers Djarra pour servir de chemin de fuite aux mauvais esprits (génies diables, devins) qui régnaient en maîtres incontestés et incontestables, faisant du territoire de Djougou leur chasse gardée. Les Djarra déclarèrent une guerre sans merci contre ces esprits et réussirent à les vaincre en contraignant les plus résistants et redoutables à la fuite à travers le tunnel sacré de la mort. À l'époque de la chasse aux esclaves, le tunnel de la mort a servi de lieu de refuge aux populations de Djougou. Par contre, les esclavagistes qui osaient les poursuivre jusque dans le tunnel, se faisaient tuer par les esprits gardiens du trou sacré.

Par reconnaissance à ses nombreux bienfaits, les Djarra, fondateurs du royaume de Djougou, ont pris l'initiative d'inscrire le nettoyage des alentours du tunnel de la mort au titre des actes préparatoires à l'organisation de la sortie culturelle et traditionnelle du notable Gbangbéouré Djarra. Autrefois, les festivités marquant la célébration de la sortie de Gbangbéouré coïncidaient à la célébration de la fête identitaire Zolari prenant toute une semaine de manifestation. La dynastie Djarra et l'ensemble de la grande communauté Yowa de Djougou en collaboration avec la dynastie Gourmantché de Kilir s'apprêtent pour la valorisation de l’identité culturelle Yowa.

Sources (Dynastie Djarra de Tôzéou (kilir) (1430 - 1750).Cours des notables Gbangbéouré et Yagnon Djarra)