La fête du Vodoun a été célébrée le 10 janvier dernier à Ouidah en présence des gardiens des religions endogènes béninoises, les adeptes de divinités Vodoun, les autorités et des touristes venus de partout. Occasion pour le ministre du tourisme, de la culture et des arts Jean-Michel Abimbola de réaffirmer la source multidimensionnelle de l’altérité africaine de cette religion.« De cette plage historique de Ouidah, où je prends la parole, je me laisse convaincre par la certitude que la communauté vodoun est en effervescence, portée par la ferveur de la foule des croyants, inspirée également par la passion des curieux et des touristes en quête d’émotions et de connaissances sur ces croyances multiséculaires ». Ainsi s’exprimait le ministre du tourisme, de la culture et des arts Jean-Michel Abimbola lors de la célébration de la fête nationale du Vodoun hier dimanche à la plage de Ouidah.

Selon lui, les études et les faits illustrent les valeurs que promeut la religion Vodoun que sont l’amour, l’humanisme, la tolérance, le respect de la nature et il vise à l’épanouissement de l’Homme dans toutes ses dimensions. A l’horizon 2024-2025, le Bénin ouvrira grandement ses portes pour ses visiteurs qui découvriront d’autres facettes de cette religion, a-t-il ajouté. En attendant, M. Abimbola a dévoilé quelques projets du gouvernement afin d’intensifier ses efforts dans les secteurs du tourisme, la culture et les arts « érigés au rang de deuxième pilier du développement du Bénin ». Il s’agit de la « Route des couvents et le musée international Vodoun qui sont dans une phase de développement avancée ».

Religion ancestrale

Ancrées dans la culture et les cultes des royaumes Fon d’Abomey, Allada et Ouidah, le Vodoun fait partie de la vie quotidienne au Bénin. Cette fête est célébrée chaque année le 10 janvier notamment à Ouidah, Grand-Popo sur la plage entre le fleuve Mono et le golfe de Guinée. Ce jour-là, les Béninois rendent hommage aux divinités du Vodoun, une religion pour les dieux et les esprits de la nature. Ces divinités comprennent Lègba, Hêviosso le dieu du tonnerre, Sakpata le dieu de la terre et Kokou le dieu de la guerre. Mami Wata est particulièrement vénérée, car on lui attribue le pouvoir de procurer santé, fertilité et beauté. Des cérémonies se tiennent principalement au sud du pays pour demander la paix aux divinités.

Aujourd’hui, cette religion compte plus de 50 millions d’adeptes dans le monde, du Brésil à Haïti en passant par l’Etat de Louisiane dans le sud des Etats-Unis. A cette occasion, de nombreux touristes viennent de toutes parts à travers le monde pour participer aux festivités de la Journée fériée. Depuis plus de 30 ans, cette fête des religions endogènes intervient dans un contexte où les Béninois se réapproprient de plus en plus de leurs cultures. L’année dernière, 26 trésors royaux d’Abomey ont été exposés pendant plusieurs mois au palais de la présidence de la République après leur restitution par la France. Cette exposition a eu un succès retentissant dans le pays et dans le reste du monde.