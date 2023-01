L’Institut Pasteur a annoncé la découverte d’un nouveau virus qui s’attaque au foie. Les affres de ce virus nommé Human Circovirus 1 (HcirV-1) ont été suivis sur le foie d’une patiente sous traitement immunodépresseur. La découverte a été faite par des travaux conjointement menés par des scientifiques de l’Institut Pasteur, de l’hôpital Necker-Enfants malades AP-HP, de l’Inserm au sein de l’Institut Imagine, d’Université Paris Cité et de l’École nationale vétérinaire d’Alfort (EnvA).

« La patiente avait une hépatite chronique inexpliquée, avec peu de symptômes. Elle avait été doublement greffée cœur et poumons 17 ans plus tôt, avec un suivi très régulier. Nous avons pu avoir accès à de nombreux échantillons sur plusieurs années, ce qui nous a permis d’identifier ce nouveau virus, qui était pour le moins inattendu », a notamment expliqué Marc Eloit, dernier auteur de l’étude, responsable du laboratoire Découverte de pathogènes à l’Institut Pasteur et Professeur de virologie à l’École nationale vétérinaire d’Alfort (EnvA). Ce type de virus aurait été identifié pour la première fois en 1974 dans différentes espèces animales.

Un test PCR mis sur pied

Les différentes analyses effectuées par le laboratoire ont permis d’identifier une espèce encore inconnue de circovirus. On retient également que pour l’heure, aucune autre séquence virale ou bactérienne n’a été trouvée. Le virus a détruit le foie après avoir utilisé les ressources de la cellule hépatique pour se multiplier. Il s’agit du premier circovirus pathogène pour l’homme. Les origines du virus ne sont pas identifiées pour le moment. Selon les précisions qui ont été apportées sur cette situation, un test sérologique est en développement suite au test PCR spécifique rendu disponible pour le diagnostic étiologique d’hépatite d’origine inconnue.