Un ancien militaire de la marine française a été condamné ce lundi 16 janvier 2023 par le tribunal de Lorient à payer une amende de 5.000 euros pour détention illégale d'armes. Un entrepôt de 37 armes avait été découverts à son domicile à Port-Louis en octobre 2020 après que son épouse l'ait dénoncé. L'homme âgé de 74 ans avait collectionné ces armes pendant ses années de service sans jamais solliciter une autorisation. L'ancien militaire a été dénoncé par son épouse suite à une dispute en 2020.

La femme avait dénoncé son mari à la police révélant qu'il possède une quarantaine d'armes. La police avait alors fait une descente à son domicile pour constater l'existence de ces armes. Selon Le Télégramme, la police a identifié des fusils, des pistolets, des armes de fabrication artisanale, des chargeurs de fusil d’assaut, des munitions en grande quantité chez le septuagénaire à Port-Louis. Le procès de l'homme a eu lieu le 14 décembre 2022 au tribunal de Lorient. Il a expliqué au tribunal avoir acquis ses armes durant sa carrière.

« J’ai acquis ces armes régulièrement à l’époque. Je les ai récupérées au décès de ma mère en 2020. Je les ai mises dans ce faux plancher à l’abri des regards et des enfants. Je savais qu’il fallait faire des démarches, mais je ne l’ai pas fait », a-t-il déclaré. Son avocat à déclaré qu'il n’a pas détenu ces armes pour de mauvaises raisons. Le 16 janvier 2023, le tribunal a délibéré et l'ancien commando marine écope d’une amende de 5.000 euros dont 2.500 en sursis. Il est également interdit de port d'arme pendant 3 ans et le permis de chasse lui a été retiré. Le tribunal a aussi ordonné qu'une partie de ses armes soient confisquée.