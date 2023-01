Qu'aurait fait l'ancien président américain Donald Trump s'il était en poste. Sur son réseau social, il a évoqué la question de la guerre en Ukraine, tout en lançant une pique indirecte à son successeur. "Si j'étais président, le conflit entre la Russie et l'Ukraine n'aurait jamais eu lieu. Mais même maintenant, si je l'étais, je pourrais trouver un accord pour y mettre fin en l'espace de 24 heures", a affirmé M. Trump sur son réseau social, Truth Social. Une déclaration que s'est empressée de commenter le porte-parole du Kremlin dans une déclaration. Ce jeudi, le président a déploré la livraison de chars à l'Ukraine et s'est demandé si la prochaine étape serait la livraison d'armes nucléaires appelant Biden à mettre fin à cette «guerre folle».

Pour lui l'ancien président américain n'a pas totalement tort. "Théoriquement, Trump n'est pas loin de la vérité. Le président américain, vraiment, s'il le voulait, pourrait mettre fin au conflit et il pourrait le faire rapidement en utilisant, disons, ses compétences ou simplement en donnant des instructions à Kiev...Nous sommes d'accord avec ces propos et nous pensons qu'il y a une augmentation de la tension. Cela se produit, entre autres, à cause des décisions qui sont prises. Tout d'abord, celle des États-Unis et celle des capitales européennes, qui parlent d'envoyer des armes et des chars de combat" a lâché Dmitri Peskov selon l'agence Interfax. Pour lui, le président Biden ne semble pas intéressé par cette solution et préfère envoyer des armes à l'Ukraine.

Il y a quelques semaines, l'ancien président américain Donald Trump avait accusé son successeur Joe Biden d'avoir "convaincu" le président russe de bombarder l'Ukraine lors d'un discours de campagne à sa résidence en Floride. Il a fait cette déclaration en mettant l'accent sur le fait que Joe Biden avait dit que ce ne serait "pas un problème" si le président russe Vladimir Poutine prenait "certaines parties de l'Ukraine". Ces propos interviennent quelques jours après que Joe Biden ait déclaré que la guerre en Ukraine est à un moment critique et qu'il faut faire tout ce qui est possible pour aider les Ukrainiens à résister à l'agression russe. Joe Biden a également annoncé un soutien accru à l'Ukraine avec des véhicules de combat d'infanterie et de l'aide pour se défendre contre les frappes russes depuis les airs.