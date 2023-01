Un zimbabwéen s'est battu avec un léopard en brousse. L'animal a attaqué James Chauke alors qu'il se mettait à l'aise ce mardi 10 janvier 2023. Blessé, il a été conduit d’urgence à l’hôpital provincial de Gwanda, où il a reçu les soins. James Chauke est un miraculé après avoir affronté un léopard en brousse. Le jeune homme âgé de 25 ans a raconté à la presse sa mésaventure au media H-Metro. Il a déclaré comment il a combattu le féroce.

Selon le jeune homme, l'animal l'a attaqué pendant qu'il se mettait à l'aise en brousse. «C’était vers l’heure du déjeuner hier (mardi) alors que je travaillais sur une parcelle proche d’une forêt dense. Je suis allé me ​​soulager. J’ai vu des impalas et d’autres animaux et je n’ai pas réalisé qu’ils étaient chassés par un léopard. J’étais parmi les animaux et je n’ai jamais pensé qu’il y avait un animal dangereux », a-t-il déclaré. Le zimbabwéen a raconté qu'il a été surpris par la présence du félin mais s'est défendu vaillamment contre l'animal.

« J’ai entendu des grognements, mais je pensais juste que c’étaient des babouins qui mangeaient quelque chose. Et quand je me suis retourné pour regarder en arrière, j’ai vu que c’était un léopard. Il était déjà trop tard car il me chargeait. Quand il m’a sauté dessus, j’ai attrapé sa patte avant. J’ai réussi à ramasser une pierre et lui ai frappé la bouche», dit-il en détail. James Chauke a été griffé et blessé par le léopard pendant le combat pour sa survie. « Ce fut un moment de vie ou de mort pour moi, et je n’arrêtais pas de frapper sa bouche avec une pierre », a-t-il déclaré soulagé. L'homme aurait perdu connaissance parce qu'il raconte qu'il ne ne souviens pas de comment il a obtenu de l’aide ni de celui qui l’a emmené à l’hôpital. Il y a été transporté d’urgence dans la province de Gwanda pour des blessures qu’il a subies.