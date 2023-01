L’armée de terre britannique n’est « plus une force de combat de haut niveau ». C’est du moins ce que pense un haut gradé de l’armée américaine, selon des propos rapportés par Sky News. Cette même préoccupation avait déjà été soulevée par Ben Wallace, le ministère britannique de la Défense. Il avait récemment annoncé les difficultés de son pays avec cette armée en période de guerre. « Nous ne pouvons plus tenir pour acquise la supériorité des forces occidentales. Nos ennemis ont infiniment plus d’options. […] Nous nous retrouvons constamment confrontés dans une ‘zone grise’ – des actions agressives en dessous du seuil de conflit ouvert », avait-il noté.

L’état actuel de la British Army avait déjà été dénoncé par l’ancien chef d’état-major, le général Sir Mark Carleton-Smith. Il annonçait notamment que, le Royaume-Uni ne pouvait bientôt plus compter sur la British Army pour se défendre. Dans les colonnes de Soldier Magazine, le haut gradé britannique faisait remarquer que la guerre en Ukraine « a mis en évidence le fait que la masse et la taille sont importantes ». «Je ne me sens pas à l’aise avec une armée de seulement 73’000 homme », avait-il formellement notifié.

Des interrogations aux USA...

La même remarque avait été faite par plusieurs personnalités aux États-Unis il y a quelques années. C’est le cas en 2015 du général Ray Odierno, alors chef d’état-major de l’US Army. Il s’était interrogé sur la « fiabilité » de la British Army. « Par le passé, nous avions une division de la British Army travaillant aux côtés d’une division américaine et nous avons maintenant une brigade britannique intégrée à une division américaine, voire un bataillon britannique intégré à une brigade américaine », a-t-il déclaré lors d’un entretien qu’il a accordé au Telegraph.