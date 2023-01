A la faveur d’un entretien qu’il a accordé à Politico, le directeur de la Nasa Bill Nelson a mis en garde contre les ambitions de la Chine dans l’espace. À en croire les précisions du patron de la Nasa, entre les Usa et la Chine, le premier à atteindre les endroits les plus riches en ressources de la Lune sera en mesure de repousser ses rivaux et de s'adjuger le monopole sur sa surface. « Nous devons faire attention à ce qu'ils n'aillent pas dans un endroit sur la Lune sous couvert de recherche scientifique. Il n'est pas inconcevable qu'ils disent ensuite “restez à l'écart, nous sommes ici, c'est notre territoire” », a lancé le patron de la Nasa au cours de cette sortie médiatique qu’il a effectuée.

La concurrence entre les États-Unis et la Chine s’est intensifiée au cours de ces derniers mois. La cours dans l’espace pourraient également connaître une nouvelle tournure au cours des deux prochaines années. Le responsable de la NASA a également déclaré que lui et d'autres responsables craignaient que le gouvernement chinois revendique le territoire au-dessus de la Lune une fois qu'ils atteindraient le satellite naturel.

Revendiquer la terre et l'eau...

Ce fut également le moyen pour lui de rappeler que la Chine pourrait copier la stratégie qu'elle a utilisée pour revendiquer la terre et l'eau de la mer de Chine méridionale. La loi spatiale internationale officielle réitère qu'aucune nation ne peut posséder l'espace, ainsi que les corps célestes. Il s’agit entre autre de la Lune, le soleil, d'autres planètes et des corps spatiaux en dehors du système solaire.