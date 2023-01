C'est l'information de ces derniers jours. En Ukraine, Kiev a surpris les forces armées russes en bombardant un centre tuant des dizaines de soldats. Une situation qui met la pression sur les autorités russes qui font face à des critiques au sein même du pays. Mais dès l'annonce, Moscou a promis réagir. Il y a quelques heures, les autorités russes ont annoncé avoir mené avec succès une attaque et avoir tué en tout 180 soldats ukrainiens. Les forces armées russes ont effectué des tirs d’artillerie visant les positions ukrainiennes dans la République populaire de Donetsk et dans la région de Zaporojjia.

"Plus de 180 militaires ukrainiens, cinq chars, cinq véhicules d’infanterie, trois véhicules de combat blindés et dix automobiles ont été liquidés en 24 heures dans des frappes d’artillerie contre les positions des forces de l’Ukraine dans les localités de Vladimirovka, de Pretchistovka, de Novooukraïnka de la RPD, ainsi qu’à Tchervonoïe de la région de Zaporojjia", a annoncé Igor Konachenkov, porte-parole du ministère russe de la Défense. Pour rappel, la Russie fait face depuis plusieurs mois à une contre-offensive des autorités de Kiev soutenues par les américains et les européens. Plusieurs régions conquises ont ainsi été reprises par l'armée ukrainienne. Mais il semblerait que les positions se soient gelées depuis le début de l'hiver.

La porte de la médiation semble close pour le moment même si le président turc Recep Erdogan y croit toujours. Ce dernier devrait rencontrer prochainement ses homologues ukrainien et russe pour remettre sur la table le volet de la médiation. "C'est quelque chose que seule la Turquie peut faire", a déclaré Ibrahim Kalin, un haut conseiller d'Erdogan.