La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a qualifié de satanique la décision du président ukrainien Zelensky de priver 13 prêtres de l'Église orthodoxe ukrainienne canonique (UOC) de leur citoyenneté. "Et cela en plein Noël orthodoxe ! Du satanisme pur et dur", a-t-elle écrit samedi sur Telegram, commentant les informations relatives au décret correspondant du dirigeant ukrainien. Le quotidien ukrainien Levy bereg (Riche gauche) a rapporté samedi, en citant des sources, que le président ukrainien Zelensky avait signé un décret mettant fin à la citoyenneté de 13 prêtres de l'Église orthodoxe ukrainienne canonique (UOC).

Les autorités ukrainiennes ont récemment intensifié leurs actions contre l'UOC. Depuis la mi-novembre 2022, le Service de sécurité d’Ukraine (SBU) mène des perquisitions dans ses églises et diocèses à travers le pays. Plusieurs hiérarques ont été accusés de trahison d'État, de subversion et de "diffusion de thèses de propagande parmi les paroissiens". Le 1er décembre 2022, Zelensky a présenté une résolution du Conseil national de sécurité et de défense de l'Ukraine visant, en fait, à interdire l'église canonique. Le décret charge notamment de soumettre au parlement un projet de loi interdisant les organisations religieuses "affiliées à des centres d'influence de la Fédération de Russie" et de veiller à ce que le statut de l'UOC soit examiné pour vérifier les liens ecclésiastiques avec le Patriarcat de Moscou.