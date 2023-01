Les États-Unis sont favorables à une adhésion de la Finlande et de la Suède à l’Otan. Il s’agit d’une position qui était déjà connue et qui a été réaffirmée hier lundi 23 janvier 2023 par Ned Price, porte-parole de la diplomatie américaine. Il a donc indiqué que Stockholm et Helsinki sont prêtes à intégrer l’alliance. « La Finlande et la Suède sont prêtes à rejoindre l'Alliance. Ils le sont en raison de leurs capacités militaires et du partenariat de sécurité de longue date que nous entretenons (...) depuis des décennies » a-t-il déclaré, tout en soulignant que : « ce sont des démocraties hautement développées ». Les propos de Ned Price interviennent après que le président turc Recep Tayyip Erdogan ait réagi suite au Coran brûlé par des manifestants en Suède.

« Un acte profondément irrespectueux »

Ces derniers protestaient contre la Turquie et contre une adhésion de la Suède à l’OTAN. Toujours hier lundi, le chef de l’Etat turc avait indiqué que Stockholm ne doit pas espérer un soutien d’Ankara, en ce qui concerne l’adhésion de la Suède à l’OTAN. « Ceux qui permettent un tel blasphème devant notre ambassade ne peuvent plus espérer notre soutien pour leur adhésion à l'Otan » avait-il déclaré. Le porte-parole de la diplomatie américaine a abordé ce sujet, au cours de son intervention, faisant savoir que : « pour beaucoup, brûler des livres saints est un acte profondément irrespectueux ».

« Nous sommes également conscients que ceux qui sont derrière ce qui s'est passé en Suède pourraient faire un effort intentionnel pour essayer d'affaiblir l'unité de l'autre côté de l'Atlantique et parmi nos alliés et partenaires européens » a-t-il ajouté. Rappelons qu’outre la Turquie, le Coran brûlé par les manifestants suédois, avait fait réagir plusieurs pays du monde arabe. Au nombre de ceux-ci, figure le Royaume du Maroc, qui avait condamné cet acte à travers un communiqué de sa diplomatie. Pour elle, il s’agit d’un « acte odieux, qui heurte les sentiments de plus d'un milliard de musulmans, est susceptible de provoquer la colère et la haine entre les religions et les nations ».